برلماني يكشف سبب «فشل» مجلس النواب بعقد جلسته

2019/06/30 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكد النائب عن #تحالف_البناء #فاضل_الفتلاوي، اليوم الأحد، على أن #الخلافات_السياسية على الدرجات الخاصة، هو السبب وراء فشل #مجلس_النواب بعقد جلسته.وبين الفتلاوي، لـ “الحل العراق”، أن «مجلس […]

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