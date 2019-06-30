رابطة المصارف تختتم برنامجا تدريبيا لـ مدقق نظم المعلومات معتمد CISA

2019/06/30 | 15:16

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الاقتصاد نيوز - بغداد

اختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الاحد، برنامجا تدريبيا متخصصا الذي حمل عنوان "مدقق نظم معلومات معتمد CISA"، بمشاركة عدد من المصارف الحكومية والخاصة والبنك المركزي.

ويستهدف البرنامج تدريب مدراء نظم وامن المعلومات ومحللي نظم المعلومات ومدققي نظم المعلومات في المصارف.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي وفقا لتوجيهات البنك المركزي بشأن ضوابط دليل حوكمة تقنيات المعلومات في القطاع المصرفي العراقي والصادرة عن البنك.

وقال مدير الادارة والتدريب في الرابطة الهاشمي، خلال حفل اختتام الدورة وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "الرابطة اختتمت اليوم البرنامج التدريبي الذي اقيم بالتعاون مع جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات"، مبينا ان "الشهادة التي تمنحها الرابطة معترف بها من قبل البنك المركزي العراقي".

واستمر البرنامج سبعة ايام، تعرف خلالها المشارك على احدث الطرق والنظم العملية المستخدمة من قبل المصارف العالمية وتطبيقها في المصارف العاملة في العراق.

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