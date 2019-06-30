طهران:الدبلوماسية بالقاموس الأميركي تعني الإرهاب الاقتصادي

2019/06/30 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن بلاده لم تر من الأميركيين سوى الحظر “غير القانوني والحرب والإرهاب الاقتصادي”.وقال موسوي اليوم تعقيباً على تصريحات لمسؤولين أميركيين إن “إيران ترد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الضغط بالمقاومة ولكن يبدو أن الدبلوماسية تعني الحظر والإرهاب الاقتصادي في قاموس المسؤولين الأميركيين”.وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي …

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