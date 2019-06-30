نائب يطالب رئيس الوزراء بعدم السماح لمافيات الفساد بضر القطاعات الصناعية المهمة والواعدة

2019/06/30 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة النفط والطاقة رزاق محيبس، رئيس الوزراء بعدم السماح لمافيات الفساد بضر القطاعات الصناعية المهمة والواعدة .وقال في مؤتمر صحفي” ان هنالك اكثر من ٣٥٠ الف شخص من عمال وفنيين وبياطرة فقط في المشاريع المنتجة فعلا بينما في المشاريع المتوقفة هي اكثر من ذلك بكثير”.واوضح” انه وفقا لدراسة علمية بهذا الصدد […]

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