صحيفة العراق تنشر جدول اعمال البرلمان ليومي الاحد والاثنين

2019/06/30 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اولاً: التصــويت علــــــى الدرجــــات الخاصــــــة.ثانيــــاً: قـــرار بشـــأن التصاريــــح الامنيـــــة.(لجنة الامــن والدفاع).ثالثــــاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومــــــــــــة جمهورية العراق وحكومة دولة الأمارات العربية المتــــحدة.(لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، لجنة النزاهة).(2 مادة).رابعـــاً: استكمال المناقشـة لمشروع قانـــون المحكمــة الاتحاديـــة العليـــا....

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