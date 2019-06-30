“بالوثيقة”.. مقترح قانون لانهاء العمل بـ”الوكالة” في المناصب الحكومية

2019/06/30 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدرت اللجنة المالية النيابية مقترح قانون، لانهاء العمل بملف الادارة بـ”الوكالة” في المناصب الحكومية.

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