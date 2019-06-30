“بالفديو”.. احتراق شاحنة في البصرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2019/06/30 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق احترق رأس شاحنة اثناء سيرها في منطقة القرينات الرميلة الجنوبية شمال غرب البصرة، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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