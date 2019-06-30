محافظ البصرة: التظاهر السلمي مشروع لكن نمنع أية جهة من التعدي على حرمات المواطنين

2019/06/30 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، أن تظاهرات اليوم تختلف عن العام الماضي مع تحسن بعض الخدمات.

وقال العيداني، إن حق التظاهر السلمي مشروع ومحفوظ، مشددا في الوقت نفسه على منع أية جهة بالتعدي على حرمات المواطنين.

واوضح، ان الكثير من المشاريع المتوقفة أعيد العمل بها، وهناك أكثر من خمسمئة مشروع أقرتها الحكومة المحلية، لافتاً إلى أن البصرة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحسين ملف الخدمات.

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