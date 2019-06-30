غضب العراقيين المشروع …

2019/06/30 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… ليس خطأ أن تستنكر الحكومة ووزارة الخارجية العراقية حادث اقتحام سفارة البحرين في بغداد من قبل جموع الغاضبين وتدينه , وليس خطأ أن تعرب الحكومة العراقية عن أسفها لما حدث وتتعهد بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية على أراضيها , فهذا ما تتطلّبه موجبات القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية , وما تصرّفت به حكومة […]

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