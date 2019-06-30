2019/06/30 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض شاب عراقي لإصابات في راسه نتيجة انفجار شظايا زجاج شباك القطار بوجهه.وقالت المصادر , إن إصابة الشاب كانت بليغة بسبب شظايا الزجاج المتطاير الذي أصاب عينه ورأسه ، بعد تعرض قطار (بغداد – كربلاء) الذي كان يستقله لهجمة جديدة بالحجارة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الحجارة تغرق شاب عراقي بدمه في قطار بغداد_كربلاء النعيم نيوز.

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