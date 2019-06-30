2019/06/30 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل مغادرته للمشاركة في اجتماع اوبك.. وزير النفط يرجح تمديد قرار خفض الانتاج لمدة إضافية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/30 | 15:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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