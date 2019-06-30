مصرف الرافدين يطلق قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين بدون كفيل

2019/06/30 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، إطلاقه قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل عن طريق البطاقة الالكترونية.

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