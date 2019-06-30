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وزير النفط يرجح تمديد قرار خفض الانتاج لـ 9 اشهر


وزير النفط يرجح تمديد قرار خفض الانتاج لـ 9 اشهر
2019/06/30 | 15:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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