2019/06/30 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجة الحرارة 50 مئوية الان ابناء ناحية الاصلاح بمحافظة ذي قار يحرقون المؤسسات الحكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/30 | 15:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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