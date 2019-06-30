2019/06/30 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).