الرافدين يطلق قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل

2019/06/30 | 15:33

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بغداد اليوم-بغداد

أطلق مصرف الرافدين، الأحد، 30 حزيران، 2019، قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين ومن دون كفيل.

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