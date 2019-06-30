مصرف الرافدين يطلق قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين تعرف عليها

2019/06/30 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أطلق مصرف الرافدين، قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين ومن دون كفيل.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاحد،

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