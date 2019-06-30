2019/06/30 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهم المرشّح الموريتاني المعارض محمد ولد بوبكر السبت السلطة بأنها "صادرت" إرادة الشعب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 يونيو وحل فيها ثالثا بحسب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معارض موريتاني: السلطة صادرت إرادة الشعب في الانتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معارض موريتاني: السلطة صادرت إرادة الشعب في الانتخابات الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).