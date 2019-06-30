2019/06/30 | 15:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصف عراقيون الخطوة التي أقدمت عليها واشنطن بدعوة موظفي بعثاتها الدبلوماسية وبعض الشركات الى مغادرة العراق، وصفتها بالخطوة الخطيرة الرامية الى ضرب الأ...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد المخطط الامريكي الخطير والجديد في العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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