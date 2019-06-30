شاهد المخطط الامريكي الخطير والجديد في العراق

2019/06/30 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عراقيون الخطوة التي أقدمت عليها واشنطن بدعوة موظفي بعثاتها الدبلوماسية وبعض الشركات الى مغادرة العراق، وصفتها بالخطوة الخطيرة الرامية الى ضرب الأ...

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