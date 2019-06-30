القانونية النيابية: قرار الرئاسات الثلاث بتمديد عمل مناصب الوكالة غير قانوني ومخالف للدستور

2019/06/30 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، أن قرار الرئاسات الثلاث بتمديد عمل المناصب التي تدار بالوكالة رغم انتهاء عملها قانونيا ، مخالف للقانون والدستور، فيما بينت أن استمرار عمل تلك المناصب بحاجة إلى تشريع قانون جديد.وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قرار الرئاسات الثلاث بشأن تمديد عمل مناصب […]

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