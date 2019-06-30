البرلمان يعقد جلسته الـ 29 بحضور ٢٢٨ نائباً

2019/06/30 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

عقد مجلس النواب، الاحد، جلسته الـ 29 بحضور 228 نائبا.

وقال مراسل سومر نيوز إن مجلس النواب عقد جلسته...

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