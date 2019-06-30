الرافدين يزف بشرى بشأن قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين

2019/06/30 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن إطلاقه قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل عن طريق البطاقة الالكترونية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه تقرر منح قروض السيارات وبدون كفيل للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف وذلك ضمن المشروع الوطني للأقساط.

ودعا المصرف المشمولين بتلك القروض الى مراجعة اقرب فرع للمصرف والتقديم عليها.

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