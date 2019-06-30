2019/06/30 | 15:44

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البرلمان يُصوت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الامارات

الاحد

30

حزيران

2019 :

03:30 pm

27

مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج

الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين

حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

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