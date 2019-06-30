الرافدين يطلق قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين دون كفيل

2019/06/30 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن إطلاقه قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل عن طريق البطاقة الالكترونية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “تقرر منح قروض السيارات وبدون كفيل للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف وذلك ضمن المشروع الوطني للأقساط”.ودعا المصرف “المشمولين بتلك القروض الى مراجعة اقرب فرع للمصرف […]

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