ذي قار تلتحق بالبصرة… «مخاوف» من خروج التظاهرات عن السيطرة!

2019/06/30 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق انطلقت #تظاهرة_شعبية غاضبة، اليوم الأحد، في مدينة #الناصرية مركز محافظة #ذي_قار، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة، وعلى رأسها #الكهرباء، بعد أن بلغت درجات الحرارة، نصف درجة الغليان، فيما […]

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