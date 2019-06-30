مجلس النواب يُصوت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الامارات

2019/06/30 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افاد مصدر برلماني، الاحد، بأن مجلس النواب صوت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الامارات.

وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز}، إن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة".وعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسته التاسعة والعشرين برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 228 نائباً.انتهى

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