أوبرا تطور أول متصفح في العالم لعشاق الألعاب

2019/06/30 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة أوبرا تطوير أول متصفح في العالم مصمم خصيصاً لعشاق الألعاب.وأوضحت الشركة النرويجية أن إصدار المعاينة الأول من متصفح أوبرا GX الجديد يتضمن قيود على موارد النظام المستخدمة ودمج Twitch والعديد من الوظائف الأخرى.ويتيح المتصفح الجديد لعشاق الألعاب تحديد مقدار ذاكرة الوصول العشوائي وقدرة المعالج المسموح استعمالها بواسطة المتصفح، وبالتالي فإنه يمكن تخصيص الجزء الأكبر من قدرة الحاسوب للعبة، دون أن يستهلك المتصفح الكثير من الموارد غير اللازمة.وأشارت أوبرا إلى أن وظيفة GX Corner عبارة عن نطاق يتم فيه تقديم عروض وأخبار الألعاب المثيرة للاهتمام، وفي هذا الإصدار قد تم دمج Twitch في الشريط الجانبي للمتصفح بحيث يمكن للمستخدم تلقي إشعارات مباشرة حول البث المشغل حالياً.وقد استخدمت الشركة النرويجية في متصفح أوبرا GX بعض الرسوم المتحركة والمؤثرات الصوتية، التي تعتمد على الألعاب، عند بدء تشغيل المتصفح أو إتمام التحديثات، ويمتاز تصميم المتصفح باللون الرمادي الداكن مع لمسات من اللون الأحمر، ويمكن تغيير الطابع اللوني حسب الرغبة، علاوة على أنه يمكن مزامنة الألوان بواسطة وظيفة Razer Chroma.وأكدت أوبرا أن المتصفح الخاص بالألعاب يتضمن جميع الوظائف المتوفرة في الإصدار القياسي مثل دمج برامج التراسل الفوري في الشريط الجانبي مثل فيس بوك وواتس آب، وكذلك مانع الإعلانات Ad-Blocker ووظيفة الشبكة الافتراضية الخاصة VPN وكذلك وظيفة Video Pop-Out.ويمكن لعشاق الألعاب تنزيل نسخة المعاينة الأولى لحواسيب ويندوز اعتبارا من الآن من موقع الويب الخاص بالشركة النرويجية، على أن يتم إطلاق الإصدار النهائي خلال الخريف المقبل.

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