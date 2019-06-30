احذر من شحن هاتفك طول الليل أو وضعه تحت الوسادة

2019/06/30 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..صُدمت عائلة طفل، 11 عاما، من مقاطعة ستافوردشاير في منطقة الميدلاندز في إنجلترا، عندما وجدوا حفرة كبيرة في مرتبة سريره بعد أن وضع هاتفه على مفرش السرير ليشحنه طول الليل أثناء نومه.من الممكن أن يتكرر هذا الحادث مع عديد من الأشخاص إذا لم يتوخوا الحذر والتزموا بمعايير الأمن والسلامة فيما يتعلق بشحن […]

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