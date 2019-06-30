سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية امام الدينار العراقي

2019/06/30 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقرار أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الإغلاق اليوم الأحد 2019/6/30 ..

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