2019/06/30 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إستقرار أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الإغلاق اليوم الأحد 2019/6/30 ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية امام الدينار العراقي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية امام الدينار العراقي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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