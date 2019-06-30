ترامب يعلن انجاز لم يحققه رئيسا من قبل!!دخل 5 امتاراً في أراضي كوريا الشمالية لخمس دقائق

2019/06/30 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد عن فخره لعبور الخط الفاصل العسكري في قرية بانمونجوم الحدودية التي تفصل الكوريتين.بمسافة 5 امتار وبقي فيها لخمس دقائق فقط والتقى ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، وخطا عابرا إلى أراضي كوريا الشمالية لفترة قصيرة، وعاد إلى الجانب الجنوبي وأجرى ترامب وكيم لقاء ثلاثيا تاريخيا مع الرئيس...

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