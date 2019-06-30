2019/06/30 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

علاء الربيعي النائب عن تحالف سائرون إن اجتماع الرئاسات الثلاث والاتفاق على إرجاء حسم الدرجات الخاصة لـ 4 أشهر أخرى من شأنه إرباك عمل الحكومة، محملا المسؤولية في ذلك إلى رئيس الوزراء عادل بعد المهدي.

ولفت الربيعي إلى أن اجتماع الرئاسات ركز على حماية البعثات الدبلوماسية ودعم الحكومة،...

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