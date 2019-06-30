البرلمان ينهي القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون الموازنة (وثيقة)

2019/06/30 | 15:58

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أفاد مصدر برلماني، الأحد، بأن مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة لعام 2019.

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