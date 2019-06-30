وسائل الاعلام على موعد مع كشف اسماء ما يقارب 100 نائب متغيب عن جلسة اليوم

2019/06/30 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسية- كلكامش برس؛ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باعلان اسماء النواب المتغيبين عن الجلسة في وسائل الاعلام.

وتشهد الجلسة بحسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب غياب 101 نائب.

حيث وجه الحلبوسي بنشر اسماؤهم، باستثناء المتغيب بعذر مشروع او موفد.

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