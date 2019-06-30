2019/06/30 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت كتلة سائرون في البرلمان، الأحد، جمع تواقيع لتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص عقود شركة المشاريع النفطية.

وقال النائب عن الكتلة، جواد حمدان في مؤتمر صحفي مشترك، حضرته "بغداد اليوم": "استنادا الى المادة 27 سادسا من

بغداد اليوم- بغداد

رفع مجلس النواب، الاحد، جلسته التي عقدها اليوم الى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 تموز 2019.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)، ان "البرلمان رفع جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد الحلبوسي".

وأضاف المصدر، ان "ا

بغداد اليوم- بغداد

انهى مجلس النواب، الاحد، القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

وقال مصدر نيابي، لـ(بغداد اليوم)، ان البرلمان انهى خلال الجلسة التي عقدها اليوم، القراءة الاولى لمقترح قانون حماية الاشخاص من الاختفاء الق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جمع تواقيع برلمانية لاستجواب وزير المالية.. (وثائق)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جمع تواقيع برلمانية لاستجواب وزير المالية.. (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).