2019/06/30 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يجهل عدد من الأشخاص الخطورة التي تشكلها بعض الحيوانات على حياتهم، على اعتبار أنها قادرة على نقل أمراض معدية تعرف باسم "الأمراض حيوانية

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