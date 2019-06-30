ايران تلغي تأشيرات الدخول لرعايا الصين

2019/06/30 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة الايرانية على قرار يسمح لوزارة الخارجية بالغاء تاشيرات الدخول لرعايا الصين الى إيران.

وکانت ايران قد وافقت خلال اجتماع حكومي يوم 23 حزيران الجاري على مقترح مشترك لوزارة الخارجية ومنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة وفقا للملاحظة 43 من القانون المعدل للميزانية العامة للبلاد ، على اقرار ضوابط الغاء دخول الرعايا الصينيين الى ايران.

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