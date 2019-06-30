2019/06/30 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يؤجل قراءة مشروع افراز الاراضي والبساتين ويرفع جسلته الى الثلاثاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/30 | 16:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يؤجل قراءة مشروع افراز الاراضي والبساتين ويرفع جسلته الى الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يؤجل قراءة مشروع افراز الاراضي والبساتين ويرفع جسلته الى الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).