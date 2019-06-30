عنجهية أردوغان تغرق تركيا في وحل الأزمة الليبية

2019/06/30 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – تثير التدخلات التركية في ليبيا الكثير من الجدل والاستنكار لجهة دعمها الواضح لميليشيات حكومة الوفاق لوجستيا وعسكريا وسياسيا، وعلى الرغم

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