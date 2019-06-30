2019/06/30 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العسكريين اضغط هنا ..المدنيين اضغط هنا ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تنشر أسماء المقبولين بالدورة التأهيلية 82 في كلية العسكرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تنشر أسماء المقبولين بالدورة التأهيلية 82 في كلية العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).