اعتقالات وخطف في البصرة .. الاقتراب من منازل المسؤولين “خطر”

2019/06/30 | 16:44

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سومر نيوز: بغداد..



تتدحرج كرة التظاهرات في محافظة البصرة بشكل يثير التساؤلات عن مآلات ومصيرة تلك الاحتجاجات، في ظل التعل...

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