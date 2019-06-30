عبدالرزاق دحنون - السيدة النحيلة التي يندف شعرها ثلجاً

2019/06/30 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون البحث المستفيض الذي يقدمه لنا الشهيد غسان كنفاني عن رحلته إلى الشرق والتي استمرت أربعين يوماً في سنة 1965 هو من ناحية الكتابة أجمل ما في المجلد الخامس من الأعمال الكاملة والذي صدر في طبعته الأولى عام 2015 وهو من ناحية أخرى أميز ما يقرأ المرء عن أدب الرحلات.كان حلم غسان في هذه الرحلة التاريخية أن يلتقي "ماو تسي تونغ" في حديث طويل.إلا أنه في لحظة ما نُصح بالتخلي عن إصراره هذا.كتب غسان مقاله البحث......

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