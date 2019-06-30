2019/06/30 | 16:46

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بالوثائق..



جمع تواقيع نيابية لألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 672 لسنة 1980

الاحد

30

حزيران

2019 :

04:26 pm

34

قال النائب فالح الخزعلي انه "انصاف للحقوقيين عملنا لألغاء قرار مجلس

قيادة الثورة المنحل رقم ٦٧٢ لسنة ١٩٨٠ وذلك لمخالفته للمادة ٢٢ من

الدستور.

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