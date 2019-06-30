الشمري لرئيس الجمهورية: سنضاعف الجهود والعمل للحفاظ على امن واستقرار البلاد

2019/06/30 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد ويزر الدفاع نجاح الشمري، لرئيس الجمهورية برهم صالح، السعي لمضاعفة الجهود والعمل للحفاظ على امن واستقرار البلاد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" رئيس الجمهورية رحب بالشمري خلال استقباله في قصر السلام ببغداغد، اليوم الاحد، متمنياً له التوفيق والنجاح في اداء مهامه الجديدة، مشدداً سيادته على اهمية ادامة زخم الانتصارات التي حققها الجيش العراقي والقوات الساندة له من الحشد والبشمركة وابناء العشائر على عصابات داعش، والحفاظ على الانجازات العسكرية المتحققة في الحرب ضد الارهاب".



وأشار صالح الى" ضرورة الاهتمام بالجيش اعداداً وتسليحاً للنهوض بدوره المقدس في التصدي لمن يحاول المساس بسيادة العراق واستقراره، مشيداً بالبطولات والملاحم التي سطرها ابناء القوات المسلحة في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية".من جانبه، قدم وزير الدفاع عرضاً لنشاطات وخطط الوزارة لتطوير قدرات الجيش العراقي والتشكيلات الساندة له، مؤكداً السعي لمضاعفة الجهود والعمل للحفاظ على امن واستقرار البلاد.انتهى

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