بورصة العراق تتداول اكثر من 484 مليون سهم بقيمة تجاوزت 490 مليون دينار

2019/06/30 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اغلق سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، على ارتفاع بنسبة {0.14}، متوقفًا عند {496.31} نقطة.

وكانت المؤشرات البقية كما في أدناه:1.



بلغ عدد الاسهم المتداولة {484,501,483} سهم.2.



بلغت قيمة الاسهم {490,889,648} دينار.



3.



اغلق مؤشر الأسعار ISX 60 في جلسة اليوم على {496.31} نقطة مرتفعا بنسبة {0.14} عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ {495.64} نقطة.4 ـ تداول أسهم {31} شركة من أصل {103} شركة مدرجة في السوق.5-اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي {20} شركة.6ــ بلغ عدد الاسهم المشترات من المستثمرين غير العراقيين {36,028} مليون سهم بقيمة بلغت {112,490} مليون دينار من خلال تنفيذ {56} صفقة على أسهم {4} شركات.7ــ بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين {5,471} مليون سهم بقيمة بلغت {16,621} مليون دينار من خلال تنفيذ {17} صفقة على أسهم {3} شركات.8ــ بلغ عدد الاسهم المشترات من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني{20} مليون سهم بقيمة بلغت {53} مليون دينار من خلال تنفيذ{22} صفقة على أسهم شركة واحدة.9ــ بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني{18,958} مليون سهم بقيمة بلغت {50,238} مليون دينار من خلال تنفيذ {21} صفقة على أسهم شركة واحدة.انتهى

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