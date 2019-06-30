حزب تركماني يعترض على تعيينات التربية في كركوك

2019/06/30 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أعلن حزب العدالة التركماني العراقي، اليوم الأحد، اعتراضه على تعيينات وزارة التربية في محافظة كركوك.





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