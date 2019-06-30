محافظ بغداد يوجه بازالة التجاوزات على الاراضي المخصصة للأبنية المدرسية

2019/06/30 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد محافظ بغداد فلاح الجزائري اليوم، اجتماعا موسعا ضم الكادر الخدمي المتقدم في المحافظة لمناقشة المشروع الوطني الخاص ببناء المدارس.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد” انه تم خلال الاجتماع، الذي حضره النائب الفني لمحافظ بغداد وممثل عن مكتب رئيس الوزراء، مناقشة المشروع الوطني لبناء المدارس والذي سيسهم في فك ازدواج الدوام والنقص الحاصل بالابنية المدرسية”.[…]

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