2019/06/30 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اتهمت النائبة عن محافظة النجف سناء الموسوي ،الأحد، مدير مطار النجف الحالي عيسى الشمري بشموله بإجراء المساءلة والعدالة ، مطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء امر تنصيبه واسناد ادارة مطار النجف الى المحافظ بصفته التنفيذية ومجلس المحافظة بصفته التشريعية.وقالت الموسوي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطنيNNC” ، ان “مجلس النواب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموسوي : مدير مطار النجف مشمول باجراءات المساءلة والعدالة ونطالب عبد المهدي بإلغاء امر تنصيبه المركز الخبري الوطني.

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