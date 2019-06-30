2019/06/30 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب منتخب الناشئين عماد محمد : منتخبنا يمتلك لاعبين موهوبين يحتاجون الى وقت طويل من الاهتمام ليكونوا مستقبل الكرة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/30 | 16:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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