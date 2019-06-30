2019/06/30 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة الاهتمام بالجيش اعداداً وتسليحاً والحفاظ على الانتصارات المتحققة.وشدد صالح خلال لقائه اليوم وزير الدفاع نجاح الشمري على” اهمية ادامة زخم الانتصارات التي حققها الجيش العراقي والقوات الساندة له من الحشد والبشمركة وابناء العشائر على عصابات داعش، والحفاظ على الانجازات العسكرية المتحققة في الحرب ضد الارهاب”.وأكد ضرورة الاهتمام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاهتمام بالجيش اعداداً وتسليحاً والحفاظ على الانتصارات المتحققة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاهتمام بالجيش اعداداً وتسليحاً والحفاظ على الانتصارات المتحققة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).