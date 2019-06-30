عماد محمد: هدفنا من غرب اسيا اعداد فريق لتصفيات القارة

2019/06/30 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب منتخب ناشئين العراق عماد محمد أنه جاء إلى الاردن لإعداد منتخب جيد لتصفيات أسيا.وقال في المؤتمر الفني الخاص بمباراة العراق والسعودية المقررة يوم غد الاثنين في ملعب الزرقاء أنه لا يهتم بالنتيجة بقدر ما يسعى لإعداد جيل مميز يمثل العراق في تصفيات أسيا ويكون قاعدة حقيقية للمنتخبات العراقية.وبين أن أعداد الفريق […]

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